Schillaci: “Vicinanza a Don Patriciello, siamo al suo fianco”

AgenPress. “Rivolgo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Don Maurizio Patriciello per il vile atto intimidatorio che ha subito. Siamo tutti al suo fianco: il suo coraggio e il suo instancabile impegno in difesa della legalità e dei più deboli sono più forti di qualunque minaccia”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.