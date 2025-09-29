type here...

Previsioni Meteo del 30 Settembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 30 Settembre 2025.

AL NORD – Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e ampie schiarite, locali piogge solo sulla Romagna. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
 
AL CENTRO – Nuvolosità irregolare al mattino sui settori adriatici del Centro con possibilità di piogge sparse, maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni e locali temporali specie sui rilievi. Ritorno di condizioni stabili dalla serata. 
 
AL SUD E SULLE ISOLE – Nuvolosità irregolare al mattino sui settori Peninsulari del Sud con piogge sparse su Molise e Puglia, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Aumento dell’instabilità nel pomeriggio con possibilità di fenomeni soprattutto sui settori interni Peninsulari, anche a carattere di temporale. Migliora dalla serata. 
 

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione specie al Centro-Sud.

