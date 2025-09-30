UGEI: “Studenti ebrei e israeliani dell’Università di Torino minacciati, si intervenga subito”

AgenPress. “‘Completare il lavoro di Hitler’, ‘Gli ebrei sono come cani’. Studenti ebrei e israeliani all’Università di Torino sono bersagli di violenza antisemita. Subiscono minacce e sono costretti ad abbandonare le lezioni. Rivendichiamo il diritto di studiare in sicurezza. L’università deve intervenire subito per difendere i propri studenti.”

Così commenta l’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI) a seguito del servizio di Quarta Repubblica, che ha raccolto la testimonianza di uno studente israeliano.