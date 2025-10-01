type here...

Previsioni Meteo del 2 Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 2 Ottobre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, salvo isolati addensamenti. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest.
 

AL CENTRO – Al mattino precipitazioni sparse sulle coste di Marche e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievi; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni in Abruzzo con neve sui rilievi dai 1400 metri, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque; residue nevicate in Appennino dai 1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati piovaschi tra Puglia, Calabria e Sicilia; ampi spazi di sereno in Sardegna. Al pomeriggio ampie schiarite con residue precipitazioni a nord della Sicilia. In serata e in nottata ampi spazi di sereno salvo ancora qualche pioggia sulla Puglia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

