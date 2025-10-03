Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità by Remind. Antonio Maria Rinaldi Presidente Gruppo Trevi Finanziaria Industriale: “Impegno su sicurezza e rispetto dell’ambiente”

Si è svolto il 2 ottobre 2025 presso la Sala Biblioteca del Palazzo INAIL a Roma il “Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità by Remind”, un’importante occasione di confronto tra rappresentanti di Governo, Parlamento, Istituzioni nazionali, internazionali e locali insieme a imprenditori, manager, esperti e professionisti del settore pubblico e privato.

Vi sono stati i saluti di Gian Marco Centinaio Vicepresidente del Senato della Repubblica, Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola Frassinetti Sottosegretario dell’Istruzione e del Merito.

Tra le buone pratiche dei settori produttivi Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio, Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, Marco Rago Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Serafino Sorrenti Capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica, Francesca Galli Capo Segreteria Tecnica Ministero dell’Università e della Ricerca, Marcello Cattani Presidente Farmindustria e C. Delegato Remind Industria, Innovazione Ricerca, Stefano Cervone Amministratore Delegato Ferservizi, Vittorio de Pedys Professore di Finanza Escp Europe Business School, Giulio Gravina Capo Dipartimento Remind Sicurezza Urbana e Sussidiaria e Cofondatore Gruppo Italpol, Fabrizio Iaccarino Responsabile Affari Istituzionali Italia Enel, Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam Autore “Dieci comandamenti verdi «Laudato si’»”, Dario Lo Bosco Amministratore Delegato Italferr, Marcello Presicci Presidente Advisory Board FEduF, Silvia Ricci Consigliere Delegato Ricci, Antonio Maria Rinaldi Presidente Gruppo Trevi Finanziaria Industriale, Massimo Santucci Consigliere di Presidenza Remind, Stefano Scalera Amministratore Delegato Invimit Sgr, Sergio Schisani Presidente Invitalia, Gabriele Scicolone Consigliere Delegato Remind e Amministratore Delegato Artelia Italia.

In particolare Antonio Maria Rinaldi Presidente Gruppo Trevi Finanziaria Industriale che ha così dichiarato: «Fondato a Cesena nel 1957 e quotato in Piazza Affari dal 1999, il Gruppo Trevi opera nell’ingegneria del sottosuolo attraverso due divisioni: Trevi che realizza fondazioni speciali, consolidamenti di terreni e lavori geotecnici per ogni genere di infrastruttura e Soilmec che progetta, produce e commercializza macchinari e servizi per il settore delle fondazioni. Riconosciuto come leader mondiale di riferimento, il Gruppo Trevi ha da sempre puntato sull’internazionalizzazione, sull’integrazione e l’interscambio tecnologico tra le due divisioni che favorisce lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di risolvere qualsiasi problema geotecnico, sulla sostenibilità come impegno costante verso i temi della sicurezza sul lavoro, del rispetto dell’ambiente, della crescita delle persone e della sostenibilità economico-finanziaria». «Infatti, – ha proseguito il Presidente Rinaldi – col supporto degli azionisti, primo fra tutti CDPE Investimenti del Gruppo CDP, il nuovo management ha ridefinito il focus dell’attività quotidiana sui risultati economico-finanziari senza per questo penalizzare l’efficienza e la qualità dell’operatività.

Il Gruppo Trevi ha firmato alcuni dei progetti più iconici del settore: dal consolidamento della Torre di Pisa alle fondazioni di Ground Zero a New York, dalla messa in sicurezza della Diga di Mosul in Iraq al recupero della Costa Concordia, dalle fondazioni a mare del ponte di Chacao in Cile (supportato da 3 piloni principali, con i suoi 2.574 metri sarà il più lungo del Sud America) fino agli scavi perimetrali per la nuova archeo-stazione di Piazza Venezia della Metro C a Roma».

La conclusione è stata a cura del Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi, Presidente di Remind che ha così dichiarato: «L’innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi le direttrici fondamentali per garantire la competitività della nostra Nazione, tuttavia, senza una strategia condivisa rischiano di restare parole d’ordine prive di effetti concreti. Dobbiamo rendere sostenibile la sostenibilità, trasformandola in pratiche misurabili e replicabili, e orientare l’innovazione verso il bene comune, affinché i progressi tecnologici si traducano in opportunità reali per imprese e cittadini. Il Forum Nazionale Innovazione e Sostenibilità by Remind contribuisce a fornire spunti e idee per realizzare le politiche su Ambiente, Clima, Innovazione e Sicurezza partendo dalla condivisione di buone pratiche globali, europee e nazionali tenute conto le peculiarità della nostra amata Italia. Secondo gli indirizzi del Governo a guida del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini è giunto il momento di trasformare le idee in azioni concrete e migliorare gli interventi nel percorso parlamentare; solo così potremo assicurare alle nuove generazioni una qualità di vita migliore e un futuro in cui progresso tecnologico e rispetto dell’ambiente camminino insieme mettendo sempre al centro il benessere e la sicurezza delle persone».