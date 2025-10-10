type here...

Giornata mondiale della salute mentale, Schillaci: lavoriamo per migliore assistenza e lotta allo stigma

Sanità
redazione
Da redazione
AgenPress. “Quest’anno celebriamo la Giornata mondiale della salute mentale ancora più forti e determinati a garantire una presa in carico adeguata a milioni di italiani affetti da disturbi mentali.”
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
“Dopo oltre 10 anni abbiamo aggiornato il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025- 2030 che riorganizza, rafforza e rivede i modelli organizzativi, improntandoli a multidisciplinarietà e multiprofessionalità. Grazie anche ai fondi previsti per la salute mentale nella prossima legge di bilancio siamo al lavoro perché il servizio sanitario nazionale risponda in maniera sempre più efficace ai pazienti – prosegue Schillaci. –
Vogliamo portare avanti una nuova cultura della salute mentale, per una società libera da stigma e sempre più inclusiva verso chi vive in condizioni di disagio mentale”.
