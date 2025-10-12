Il presidente Costa parteciperà al Summit per la pace di Sharm El-Sheikh

AgenPress. Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, parteciperà lunedì 13 ottobre al “Vertice per la pace di Sharm El-Sheikh” a nome dell’Unione europea, su invito del Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, e del Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.

Il Presidente parteciperà alla cerimonia a Sharm El-Sheikh e assisterà alla cerimonia di firma dell’accordo per porre fine alla guerra a Gaza, che sarà firmato dai mediatori e dal Presidente Trump. L’accordo sulla prima fase del Piano di Pace per il Medio Oriente, mediato da Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, rappresenta una svolta cruciale per porre fine alla guerra a Gaza e stabilire un cessate il fuoco permanente, garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e consentire il pieno ripristino dell’accesso degli aiuti umanitari alla Striscia.

L’UE si impegna a contribuire ai processi di governance transitoria, ripresa e ricostruzione per garantire il successo del “giorno dopo”, anche continuando a sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese. Questi sforzi dovrebbero aprire la strada a una stabilità a lungo termine, fondata sulla soluzione dei due Stati, con Israele e lo Stato di Palestina che convivono in pace e sicurezza.