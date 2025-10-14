Associazione Vittime del Dovere. Dolore e sgomento per la tragedia che ha coinvolto tre Carabinieri a Castel d’Azzano

AgenPress. L’Associazione Vittime del Dovere esprime dolore e sgomento per l’uccisione dei tre carabinieri travolti dall’esplosione di un casolare durante un intervento di sgombero questa mattina a Castel d’Azzano (Verona).

Nel compimento del loro servizio, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà hanno perso la vita adempiendo con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio al proprio dovere, a tutela della sicurezza collettiva e della legalità.

Le nostre famiglie, che conoscono purtroppo da vicino lo strazio di questi momenti di disperazione, si stringono con sincera partecipazione al dolore dei congiunti, dei colleghi e dell’intera Arma dei Carabinieri, che ancora una volta piange uomini valorosi, caduti nell’esercizio del proprio servizio per il bene del Paese.

Un pensiero di vicinanza e solidarietà va anche ai numerosi militari e agenti rimasti feriti

nell’esplosione, ai quali auguriamo una pronta guarigione.