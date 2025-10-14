Australia: divieto di utilizzo dei social media per gli adolescenti sotto i 16 anni

AgenPress. L’Australia è pronta a lanciare una campagna pubblicitaria per promuovere il primo divieto al mondo di accesso ai social media per gli adolescenti.

La campagna pubblicitaria si intitola “Per il suo bene“. Da sabato, gli spot saranno trasmessi in televisione e saranno affissi cartelloni pubblicitari per le strade. La campagna utilizzerà persino i social media in modo “ironico”, secondo il Ministro delle Comunicazioni australiano Annika Wells.

Secondo Wells, l’obiettivo è informare il pubblico sui cambiamenti che verranno apportati e incoraggiare i genitori a “iniziare a parlare” del divieto con i propri figli. In definitiva, facciamo queste cose per il bene dei giovani in Australia”, ha spiegato ai giornalisti.

Il video promozionale di 45 secondi mostra alcuni bambini assorti nei loro telefoni mentre si sente il narratore dire: “Per il bene di Kirsty, per il bene di Lucy e Anya, per il bene di Sam, per il bene di Holly, per il bene di Noah, per il loro benessere”.

Dal 10 dicembre, i minori di 16 anni non potranno più creare un account sui social media. È parte di una nuova legge che mira a garantire la sicurezza online dei minori di 16 anni”.

Nel novembre 2024 l’Australia ha adottato una legge per aumentare il limite di età per aprire un account sui social media da 13 a 16 anni.

Il governo del primo ministro Anthony Albanese ha sottolineato che la ricerca ha dimostrato che l’uso eccessivo dei social media danneggia gli adolescenti, poiché contribuisce a diffondere disinformazione, promuove modelli di ruolo distorti, incide sull’immagine che i giovani hanno di sé e facilita il bullismo.

Tuttavia, le principali piattaforme internet si oppongono a questo divieto.

Lunedì, durante un’udienza al parlamento australiano, i rappresentanti di YouTube hanno dichiarato che la nuova legislazione potrebbe avere “conseguenze indesiderate” e sarebbe “estremamente difficile” da applicare. La piattaforma, di proprietà di Alphabet, ha anche avvertito che avrebbe impugnato il divieto in tribunale.

Wells, da parte sua, ha dichiarato che questa settimana incontrerà i rappresentanti dei social media, tra cui Meta, TikTok e Snapchat, per “ribadire le aspettative del governo su come verrà attuata la legislazione”.

“Sono certa che comprendano i loro obblighi ai sensi della legge australiana e che li rispetteranno”, ha commentato.