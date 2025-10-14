Il presidente della Cina Xi Jinping chiede più donne al governo

AgenPress. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto una maggiore rappresentanza delle donne in politica e nel governo in occasione del summit mondiale delle donne a Pechino, una mossa che, a suo dire, garantirebbe che la parità di genere sia “veramente interiorizzata” nella società.

Le autorità hanno affermato che l’incontro di due giorni dei leader globali sulle donne, organizzato in collaborazione con UN Women, mira a promuovere ulteriormente lo sviluppo delle donne a livello globale, la parità di genere e lo sviluppo completo delle donne.

Secondo quanto riportato dai media statali, saranno presenti leader provenienti da Islanda, Sri Lanka, Ghana, Dominica e Mozambico.

Xi ha affermato che i paesi devono “ampliare i canali di partecipazione delle donne ai processi politici e decisionali e promuovere un’ampia partecipazione delle donne alla governance nazionale e sociale”.

La pace e la stabilità sono prerequisiti per lo sviluppo completo delle donne, ha affermato Xi.

Il vertice si svolge in un momento in cui la Cina ha compiuto grandi passi avanti nell’istruzione delle donne, che rappresentano circa il 50% degli studenti dell’istruzione superiore e circa il 43% della popolazione occupata totale.

Tuttavia, la mancanza di donne in politica sembra essere in contrasto con l’ampia spinta del Partito Comunista ad aumentare la rappresentanza femminile.

L’assenza di donne tra i vertici della leadership cinese è preoccupante, hanno affermato le Nazioni Unite nel 2023, raccomandando alla Cina di adottare quote statutarie e un sistema di parità di genere per accelerare la rappresentanza paritaria delle donne nel governo.

Nel 2022, per la prima volta in 20 anni, la Cina non ha avuto una donna tra i 24 membri del Politburo del Paese e nessuna donna tra i sette membri del Comitato permanente del Politburo.

Secondo accademici e attivisti, il decennio di Xi come segretario generale del partito ha visto un calo del numero di donne in politica e nei ruoli governativi d’élite e un aumento del divario di genere nella forza lavoro.