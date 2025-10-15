type here...

Antitrust avvia istruttoria su Philip Morris Italia. Possibili pratica commerciale scorretta

AgenPress. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.

“Bene, ottima notizia! Prosegue la nostra battaglia contro le multinazionali del tabacco che si ostinano a promuovere prodotti nocivi per la salute come se fossero aria pura e acqua fresca. Ora è la volta di Philip Morris Italia” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non si possono spacciare come salutari prodotti che non lo sono, come ha attestato il ministero della Salute nella nostra segnalazione. Va sempre indicato in modo chiaro ed evidente che il prodotto è destinato a consumatori adulti  e che non è privo di rischi. Non si può indurre in errore il consumatore medio. Ora speriamo che questa istruttoria si concluda presto con una severa condanna” conclude Dona.

