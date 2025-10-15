L’organizzazione islamista Hamas prevede di consegnare altri quattro corpi degli ostaggi deceduti. Questo porterebbe il numero di ostaggi morti consegnati a dodici. Secondo l’accordo di cessate il fuoco, Hamas deve consegnare 28 corpi. Nel frattempo, Israele aprirà il valico di frontiera di Rafah per la consegna degli aiuti.

AgenPress. Hamas ha dichiarato che era difficile localizzare i resti tra le macerie dopo due anni di guerra. Secondo quanto riportato dai media, Israele considera questa una tattica dilatoria. Secondo un rapporto dei media, il governo israeliano ha comunque deciso di aprire il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto e di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nel territorio palestinese. Ciò è avvenuto in risposta alla restituzione da parte di Hamas dei corpi di altri quattro ostagg.

Israele ha annullato le misure pianificate contro Hamas, tra cui il dimezzamento del numero di camion di aiuti umanitari autorizzati a entrare nel territorio. Israele ha isolato la Striscia di Gaza anni fa.

Nel frattempo le bare contenenti i presunti resti di quattro ostaggi deceduti sono arrivate all’Istituto Forense di Tel Aviv per l’identificazione. Secondo l’esercito, Hamas le ha consegnate ai membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) martedì sera. Il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni. Hamas non ha rivelato l’identità degli ostaggi consegnati.