Milano. Femminicidio: un uomo uccide la compagna 29enne

AgenPress. La vittima si chiamava Pamela Gelmini, aveva 29 anni. L’omicidio è avvenuto nel quartiere Gorla, a Milano. Il compagno Gianluca Soncin, di 52 anni, è accusato di aver colpito Pamela con più coltellate. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato il suicidio ferendosi alla gola con lo stesso coltello.

Pamela avrebbe voluto interrompere la relazione, e le tensioni erano note, almeno secondo le prime ricostruzioni. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi.

Il compagno è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell’ordine hanno effettuato rilievi nell’abitazione per ricostruire la dinamica.