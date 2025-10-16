type here...

G20 Ambiente: il Sottosegretario Barbaro a Città del Capo per rappresentare l’Italia

AgenPress. Il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, parteciperà alla riunione dei Ministri dell’Ambiente e della Sostenibilità Climatica del G20, in programma domani a Città del Capo, in Sudafrica, sotto la Presidenza sudafricana.

L’appuntamento riunirà i rappresentanti delle principali economie mondiali per discutere delle priorità globali in materia di cambiamento climatico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle risorse naturali e promozione dell’economia circolare.

Nel corso dei lavori, il Sottosegretario Barbaro interverrà per ribadire l’impegno dell’Italia nel promuovere una cooperazione internazionale fondata su equilibrio, pragmatismo e responsabilità condivisa, con l’obiettivo di favorire un percorso di transizione ecologica equa e inclusiva.

“La sostenibilità è una sfida che richiede un approccio globale e integrato. L’Italia è pronta a contribuire attivamente alle discussioni del G20 per costruire soluzioni comuni, basate su innovazione e solidarietà”, ha anticipato il Sottosegretario Barbaro alla vigilia dei lavori.

La missione a Città del Capo rappresenta un nuovo passo dell’Italia nel percorso di rafforzamento delle relazioni internazionali in campo ambientale, anche in vista della prossima COP30.

