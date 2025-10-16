type here...

Guatemala: il ministro degli Interni e due viceministri si dimettono dopo la fuga di 20 detenuti

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
Francisco Jiménez ministro dell'Interno
- Advertisement -

AgenPress. La fuga di 20  membri di una gang “estremamente pericolosa” detenuti in una prigione guatemalteca ha scatenato una crisi politica nel paese centroamericano, portando  alle dimissioni del ministro degli Interni.

“Ho deciso di apportare modifiche alla squadra che si era occupata della sicurezza” e “ho accettato le dimissioni di Francisco Jiménez dall’incarico di ministro dell’Interno”, così come quelle di due viceministri, ha sottolineato il presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo.

Nel Paese si sono levate voci che denunciavano l’inazione del governo contro la criminalità.

Le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza nelle carceri e ai confini con El Salvador, Honduras e Messico, e il governo offre ricompense per informazioni che portino alla cattura dei fuggitivi. Finora, solo uno è stato ricatturato.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits