Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave iraniana, avrebbe tentato di forzare il blocco navale statunitense

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che le forze statunitensi hanno sequestrato una nave mercantile battente bandiera iraniana che avrebbe tentato di forzare il blocco navale statunitense.

In un post su Truth Social , Trump ha affermato che la nave mercantile Touska, lunga quasi 274 metri, è stata intercettata dal cacciatorpediniere della Marina statunitense USS Spruance nel Golfo dell’Oman dopo aver ignorato gli avvertimenti di fermarsi. Ha aggiunto che la nave è stata immobilizzata e abbordata, e che ora i Marines statunitensi ne hanno la custodia.

“Le forze americane hanno agito in modo ponderato, professionale e proporzionato per garantire il rispetto delle disposizioni”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti su X.

In risposta al sequestro della nave, l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di violazione del cessate il fuoco e di “pirateria marittima”.

“Avvertiamo che le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran risponderanno presto a questo atto di pirateria armata e furto perpetrato dall’esercito americano e reagiranno”, ha dichiarato alla televisione di stato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale militare iraniano.