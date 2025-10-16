Spagna: la città di Terrassa ha vietato l’adozione di gatti neri prima di Halloween

AgenPress. Terrassa, una città catalana, ha annunciato che vieterà temporaneamente l’adozione di gatti neri prima di Halloween, per impedire che vengano utilizzati in “rituali disgustosi” durante la festa di Halloween.
Tutte le richieste di adozione di gatti neri, spesso considerati portatori di sfortuna nella cultura popolare, saranno respinte fino al 10 novembre per evitare “potenziali rischi legati a superstizioni, rituali o persino a un uso irresponsabile”, ha dichiarato il servizio di protezione degli animali di Terrassa in un comunicato.
La città di 200.000 abitanti, a nord-ovest di Barcellona, ha affermato che la decisione è stata presa il 6 ottobre “a causa dell’avvicinarsi della stagione di Halloween e in seguito alle misure preventive implementate da diverse organizzazioni per la protezione degli animali”.
Secondo un consigliere comunale responsabile per il benessere degli animali, le richieste di adozione di gatti neri aumentano ogni anno intorno ad Halloween, poiché gli animali vengono utilizzati “nei rituali” o come “decorazioni” per la festa. Le autorità locali “non potevano chiudere un occhio” su un problema così grave, ha affermato il consigliere.
In Spagna, le associazioni per la protezione degli animali spesso avvertono che i gatti possono essere feriti, uccisi o usati come “accessori” durante i festeggiamenti di Halloween.
Il servizio di protezione degli animali di Terrassa ha tuttavia fatto notare che potrebbero esserci delle eccezioni a questo divieto temporaneo, purché gli interessati possano garantire la sicurezza del gatto.
Le procedure di adozione dei gatti neri riprenderanno normalmente a novembre, dopo Halloween. Tuttavia, non è escluso che in futuro il divieto possa essere nuovamente imposto. Secondo l’autorità municipale, in città vivono circa 10.000 gatti.