Kaya Kalas: “Chi non vuole che la guerra finisca è la Russia”

Breaking newsEuropa
redazione
Da redazione
AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sincero nei suoi sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina, ma i colloqui che escludono l’Ucraina e l’Europa non funzioneranno, ha affermato martedì l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Kaia Kalas.

“Stiamo anche lavorando per cercare di convincere i nostri alleati in tutto il mondo che da questi incontri non potrà scaturire nulla senza la partecipazione dell’Ucraina e dell’Europa”, ha dichiarato Kalas ai giornalisti dopo la riunione del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea.

“Chi non vuole che la guerra finisca è la Russia. Non dovremmo lasciarci distrarre… dovremmo far sì che anche la Russia voglia la pace”, ha aggiunto Kaya Kalas.

