UE: approvato il piano per bloccare le importazioni di gas russo entro il 2028

AgenPress. Il Consiglio Energia dell’UE, riunitosi a Lussemburgo, ha approvato a larga maggioranza il nuovo regolamento per l’eliminazione graduale delle importazioni di gas russo, nell’ambito del piano REPowerEU per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.
Il regolamento prevede un divieto giuridicamente vincolante di eliminazione graduale sia del gas da gasdotto che del gas naturale liquefatto, con l’obiettivo di una completa cessazione delle importazioni entro il 1° gennaio 2028.
Dopo aver ricevuto l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri, si prevede che il regolamento verrà ratificato in occasione del vertice dei leader dell’UE.