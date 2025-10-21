Istituto Regina Elena. Nuove strategie contro le difese del cancro, rompere l’ecosistema tumorale per superare la resistenza

AgenPress . Il cancro non è un insieme di cellule da demolire, ma un ecosistema complesso che si adatta, comunica e impara a difendersi. Occorre rompere l’ecosistema del tumore per vincere la resistenza ai farmaci.

È questa la nuova sfida della ricerca oncologica e il filo conduttore del 7° Workshop di Oncologia Traslazionale, che si è tenuto all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE). Esperti internazionali, tra cui Robert Nisticò, Presidente AIFA, Lillian Siu, Presidente eletto AACR e Anna Mondino, Direttrice Scientifica AIRC, insieme a oncologi, chirurghi e giovani ricercatori provenienti da istituzioni di primo piano, hanno discusso le nuove strategie terapeutiche per colpire non solo la cellula tumorale ma anche le sue “alleanze” con il microambiente, ovvero il suo ecosistema, che la sostiene e ne alimenta la resistenza farmacologica.

Nonostante i progressi straordinari degli ultimi dieci anni, una parte dei pazienti oncologici sviluppa ancora resistenza ai trattamenti, che può essere innata o acquisita nel corso della terapia. Superare questa barriera significa comprendere il tumore come un ecosistema complesso, fatto non solo di cellule cancerose ma anche di fibroblasti, cellule immunitarie e fibre di sostegno che il tumore “addestra” a suo favore. Le nuove terapie stanno proprio andando in questa direzione. Secondo gli esperti le strategie più promettenti combinano farmaci mirati e immunoterapia. La biopsia liquida, eseguita non solo sul sangue ma anche su saliva o urina, consente di monitorare la malattia senza procedure invasive. Nel campo della ricerca, i modelli 3D degli organoidi, intelligenza artificiale e biobanche aprono nuove prospettive terapeutiche per anticipare l’adattamento delle metastasi nelle loro nicchie ecologiche e rendere le terapie sempre più personalizzate.