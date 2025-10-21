type here...

Previsioni Meteo del 22 Ottobre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 22 Ottobre 2025.

AL NORD – Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con piogge su Alpi occidentali, tra Liguria ed Emilia Romagna e sui settori costieri di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più nuvolosi e piogge tra Liguria di Levante e Romagna e sulle Alpi occidentali. 
 

AL CENTRO – Al mattino molta nuvolosità in transito sulle regioni centrali con piogge sparse sul versante tirrenico, anche intense sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge anche sulle Marche. In serata e nella notte ancora molte nubi e residui fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse tra Sicilia e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni anche sulla Sardegna, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici.

Temperature minime stabili o in rialzo salvo una lieve flessione su Sardegna e Triveneto, massime in generale rialzo da Nord a Sud.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits