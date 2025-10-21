Previsioni Meteo del 22 Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 22 Ottobre 2025.

AL NORD – Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con piogge su Alpi occidentali, tra Liguria ed Emilia Romagna e sui settori costieri di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più nuvolosi e piogge tra Liguria di Levante e Romagna e sulle Alpi occidentali.