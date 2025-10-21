Previsioni Meteo del 22 Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 22 Ottobre 2025.
AL CENTRO – Al mattino molta nuvolosità in transito sulle regioni centrali con piogge sparse sul versante tirrenico, anche intense sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge anche sulle Marche. In serata e nella notte ancora molte nubi e residui fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse tra Sicilia e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni anche sulla Sardegna, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici.
Temperature minime stabili o in rialzo salvo una lieve flessione su Sardegna e Triveneto, massime in generale rialzo da Nord a Sud.