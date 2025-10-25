type here...

Bassetti: “I vaccini anti-Covid a mRNA aumentano la sopravvivenza in chi ha un tumore”

Sanità
redazione
Da redazione
AgenPress. Altro che far venire i tumori come sostengono i ciarlatani, i vaccini anti-Covid a mRNA aumentano la sopravvivenza in chi ha un tumore. Gli scienziati americani hanno analizzato le cartelle cliniche di oltre 1.000 persone con cancro ai polmoni o melanoma.
Hanno così scoperto e pubblicato su “Nature” che, nelle persone con tumore ai polmoni, la somministrazione di un vaccino mRNA contro il Covid-19 ha quasi raddoppiato la sopravvivenza, passata da 21 a 37 mesi.
Le persone non vaccinate con melanoma metastatico, invece, sono sopravvissute in media 27 mesi. Viva la scienza!!
E’ quanto dichiara, sui social, il virologo  Matteo Bassetti.
