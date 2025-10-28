Regione Lazio. Emanuela Mari (FDI): “Veicoli Euro 4 ed Euro 5 diesel potranno continuare a circolare anche nel territorio della Capitale”

AgenPress. “ Grazie alla giunta Rocca, i cittadini del Lazio non resteranno a piedi. La rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al traffico veicolare nel territorio della Capitale consentirà infatti ai veicoli Euro 4 ed Euro 5 diesel di continuare a circolare anche nel territorio della Capitale.

Non si tratta di mezzi inquinanti e inadeguati, ma di auto che rispondono a buoni standard tecnologici e – soprattutto – che nella stragrande maggioranza dei casi sono l’unica possibilità per i proprietari di raggiungere il posto di lavoro. La qualità dell’aria si può e si deve migliorare con misure concrete e improntate al buon senso, non con imposizioni ideologiche che finiscono per punire i ceti sociali e produttivi più vulnerabili”.