Previsioni Meteo del 30 Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del girono 30 Ottobre 2025.

AL NORD – Al mattino piogge sparse sulle regioni di nord-ovest, più intense su Liguria ed Appennino settentrionale. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con precipitazioni generalmente più deboli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse su Liguria Emilia Romagna e Triveneto. 
 

AL CENTRO – Al mattino coperto su tutti i settori con acquazzoni e temporali specie sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE – 

Al mattino tempo uggioso con molte nubi in transito. Al pomeriggio poche variazioni con molte piogge attese sulla Sardegna. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Sicilia; precipitazioni nella notte anche su Calabria Ionica e Campania.

Temperature minime in aumento; massime in calo al centro e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove.

