Previsioni Meteo del 30 Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del girono 30 Ottobre 2025.
AL CENTRO – Al mattino coperto su tutti i settori con acquazzoni e temporali specie sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Tirreniche.
AL SUD E SULLE ISOLE –
Al mattino tempo uggioso con molte nubi in transito. Al pomeriggio poche variazioni con molte piogge attese sulla Sardegna. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Sicilia; precipitazioni nella notte anche su Calabria Ionica e Campania.
Temperature minime in aumento; massime in calo al centro e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove.