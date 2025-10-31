type here...

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Roma

Europa
AgenPress. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma lunedì 3 e martedì 4 novembre. Al centro della visita una serie di incontri istituzionali con il Sindaco della capitale ed ex eurodeputato Roberto Gualtieri e con i vertici di Coldiretti e Confagricoltura. Gli incontri con gli stakeholder del settore agricolo avvengono mentre in Europa entra nel vivo sia il dibattito sulla riforma della Politica agricola comune, PAC, che i negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2028-2034.

La presidente parteciperà, inoltre, all’evento organizzato da Formiche, gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale, lunedì 3 novembre e interverrà, assieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Antonio Tajani, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit il 4 mattina.

Programma della visita

Lunedì 3 novembre:

18:00-18:30
Incontro con board Coldiretti
Via XXIV Maggio, 00187, Roma

19:30 – 20:15
Formiche
Galleria del Cardinale Colonna, Via della Pilotta, 17/A, 00187, Roma

Martedì 4 novembre:

09:30-10:00
Incontro con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri
Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio, 1, 00186, Roma

10:15-10:45
Incontro con board Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101, 00186, Roma

11:30-12:40
Cerimonia di apertura del SIGMA Summit
Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma

