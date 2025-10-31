Uragano Melissa: quasi 50 morti nei Caraibi

AgenPress. Oggi arrivano aiuti internazionali nei Caraibi, devastati dal passaggio dell’uragano Melissa, che ha ucciso 50 persone ad Haiti e in Giamaica.

Case distrutte, quartieri allagati, comunicazioni interrotte: le autorità stanno ora valutando i danni causati dal ciclone, che dovrebbe indebolirsi sull’Atlantico settentrionale dopo aver attraversato le Bermuda.

Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti, si prevede che le inondazioni si attenueranno alle Bahamas, ma potrebbero continuare a Cuba, in Giamaica, ad Haiti e nella vicina Repubblica Dominicana.

Quando ha colpito la Giamaica martedì, il ciclone, diventato ancora più distruttivo a causa del cambiamento climatico, è stato il più forte ad aver toccato terra negli ultimi 90 anni. È stato classificato di categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, con raffiche di vento fino a circa 300 km/h.

“Si è verificata una distruzione massiccia e senza precedenti di infrastrutture, proprietà, strade, reti di comunicazione ed energetiche”, ha dichiarato il coordinatore delle Nazioni Unite per i Caraibi, a Kingston. “Le nostre valutazioni preliminari mostrano che il Paese ha subito danni di una portata mai vista prima”.

Ad Haiti, che non è stata colpita direttamente dal ciclone ma è stata colpita da forti piogge, almeno 30 persone sono morte, tra cui 10 bambini, e altre 20 risultano disperse, secondo l’ultimo bilancio annunciato dalle autorità . Ventitré di queste morti sono state causate dallo straripamento di un fiume nel sud-ovest di Haiti.

A Cuba ci sono ancora molti problemi con le telecomunicazioni e la rete stradale. Secondo le autorità cubane, circa 735.000 persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro case.

Gli aiuti internazionali stanno arrivando nelle zone colpite. Gli Stati Uniti hanno mobilitato squadre di soccorso nella Repubblica Dominicana, in Giamaica e nelle Bahamas, ha dichiarato un funzionario del Dipartimento di Stato. Squadre di soccorso americane sono anche in viaggio verso Haiti. Il Venezuela ha inviato 26.000 tonnellate di aiuti umanitari al suo alleato Cuba.