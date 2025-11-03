type here...

Previsioni Meteo del 4 Novembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Novembre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche addensamento atteso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora banchi di nebbia o foschia in formazione lungo la Pianura Padana.
AL CENTRO – Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE –Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie su Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno ovunque, salvo isolati piovaschi sulla Sicilia orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

