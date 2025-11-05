Previsioni Meteo del 6 Novembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Novembre 2025.
AL CENTRO – Al mattino ampi spazi di sereno ovunque; al pomeriggio qualche velatura attesa sulle coste Tirreniche, tempo invariato altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE – Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna con piogge sparse, qualche velatura in transito tra Campania e Sicilia.
Temperature minime in calo al nord, stabili o in rialzo altrove; massime stabili o in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.