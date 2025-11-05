type here...

Previsioni Meteo del 6 Novembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Novembre 2025.

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, banchi di nebbia o foschia lungo la Val Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
 

AL CENTRO – Al mattino ampi spazi di sereno ovunque; al pomeriggio qualche velatura attesa sulle coste Tirreniche, tempo invariato altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna con piogge sparse, qualche velatura in transito tra Campania e Sicilia.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in rialzo altrove; massime stabili o in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits