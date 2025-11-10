Previsioni Meteo dell’11 Novembre 2025

AL CENTRO – Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno, con qualche addensamento sull’Abruzzo. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alta in transito sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati piovaschi attesi sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con deboli precipitazioni ancora sullo Stretto. In serata e in nottata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.