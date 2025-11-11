Georgia. Precipita un aereo turco C-130 con a bordo 20 persone

AgenPress. Venti persone, tra cui membri dell’equipaggio, erano a bordo di un aereo militare turco C-130 precipitato oggi in Georgia, ha annunciato il Ministero della Difesa turco. L’aereo da cargo stava volando dall’Azerbaijan alla Turchia.

“Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso” nella Georgia orientale, dove l’aereo si è schiantato durante il viaggio di ritorno dall’Azerbaigian alla Turchia, ha affermato il ministero. Non sono stati forniti dettagli sulle nazionalità delle persone a bordo né sulla causa dell’incidente.

“È stata avviata un’indagine”, ha aggiunto il ministero in una nota, promettendo di fornire in seguito “informazioni dettagliate sull’incidente”.