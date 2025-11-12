Prof. Aodi (AMSI): “In Italia, dal 2020 al 31 ottobre 2025, sono arrivati oltre 32.000 professionisti sanitari stranieri

AgenPress. Secondo le elaborazioni congiunte di AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea) e del Movimento Internazionale Uniti per Unire, dal 2020 al 31 ottobre 2025 sono arrivati in Italia 32.000 professionisti sanitari di origine straniera, di cui 10.240 medici e 21.760 infermieri.

Questo aggiornamento, che segna un incremento del 15% rispetto ai dati di luglio 2025, conferma una crescita costante dell’immigrazione sanitaria, in parallelo con l’aumento della domanda di personale nelle strutture pubbliche e private.

Grazie ai canali aperti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Ucraina, l’Italia ha potuto contare su un flusso regolare e qualificato di operatori sanitari, che hanno dato un contributo determinante durante e dopo la pandemia, sostenendo ospedali, RSA e assistenza territoriale in un contesto di persistente carenza strutturale di personale.

I numeri dell’immigrazione sanitaria 2020–2025

Le elaborazioni aggiornate di AMSI, UMEM e Uniti per Unire mostrano che l’85% dei professionisti sanitari stranieri (27.200 unità) è arrivato attraverso il Decreto Cura Italia, mentre il 15% (4.800) grazie al Decreto Ucraina. Tra gli infermieri, 18.496 sono entrati con il Cura Italia e 3.264 con il Decreto Ucraina.

Negli ultimi cinque anni, la crescita media annua dei professionisti stranieri nel Servizio Sanitario Nazionale è stata del 9,4%, con un incremento più marcato nel biennio 2023–2025, in coincidenza con le politiche di potenziamento dell’assistenza territoriale.

Le nazionalità più rappresentate tra gli infermieri sono Ucraina (26%), Romania e Moldavia (22%), Filippine (18%), India, Bangladesh e Pakistan (10%), America Latina (8%), Nord Africa (6%), Europa dell’Est e Balcani (5%) e altre provenienze africane e asiatiche (5%).

Per i medici, prevalgono Egitto (19%), Siria e Libano (15%), Tunisia, Marocco e Algeria (12%), India, Pakistan e Bangladesh (11%), Ucraina e Paesi dell’Est Europa (10%), America Latina (8%), Iran e Iraq (6%), oltre a altre nazionalità euro-mediterranee e africane (19%).

«Questi dati – commenta il Prof. Aodi – fotografano il contributo reale e crescente dei professionisti stranieri, che rappresentano una risorsa stabile e strutturale per la sanità italiana, rafforzando ospedali e strutture territoriali in un momento di forte carenza di personale qualificato.»

Le quattro fasi dell’immigrazione sanitaria secondo Aodi

«Siamo oggi nella quarta fase dell’immigrazione sanitaria – spiega il Prof. Aodi –.

La prima fase risale agli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con l’arrivo di professionisti dal Medio Oriente e dal Nord Africa, insieme a colleghi provenienti da Grecia e da Paesi africani come Congo, Nigeria e Camerun.

La seconda fase, dopo la caduta del Muro di Berlino, ha visto crescere i flussi da Europa dell’Est, in particolare da Polonia, Moldavia, Romania, Ucraina e Paesi balcanici.

La terza fase è quella legata alle Primavere arabe, con un aumento di professionisti provenienti da Tunisia, Egitto e Libia.

La quarta fase, aperta con il Decreto Cura Italia e consolidata dal Decreto Ucraina, ha definito una nuova geografia della migrazione sanitaria, con arrivi costanti da Nord Africa, Europa dell’Est, Asia meridionale e America Latina, garantendo la continuità dei servizi sanitari e la tenuta del sistema nazionale.»

Chi arriva e da dove

«Dai Paesi arabi, africani ed europei – precisa Aodi – arrivano prevalentemente medici specialisti, fisioterapisti e farmacisti, mentre dai Paesi sudamericani e dell’Europa dell’Est provengono soprattutto infermieri e operatori sociosanitari altamente qualificati.

Questa distribuzione riflette la diversa organizzazione dei sistemi formativi e la disponibilità di percorsi professionali compatibili con i requisiti italiani.»

Un contributo vitale per il Servizio Sanitario Nazionale

«Questi professionisti – aggiunge Aodi – hanno operato in prima linea nei pronto soccorso, nelle RSA, nei reparti di emergenza e nelle terapie intensive, garantendo continuità e qualità delle cure durante e dopo la pandemia.

Oggi rappresentano un pilastro indispensabile e insostituibile della nostra sanità.»

Il Presidente AMSI invita il Governo e le Regioni a snellire le procedure di riconoscimento dei titoli esteri, a investire nella formazione linguistica e culturale, e a creare un registro permanente delle competenze per i professionisti sanitari stranieri.

«Solo così – osserva – potremo trasformare la diversità in valore, evitando sprechi di talento e favorendo un’integrazione professionale efficace e sostenibile.»

Come sottolinea il Prof. Aodi, «l’Italia è oggi un laboratorio avanzato di cooperazione sanitaria internazionale: formare e accogliere professionisti provenienti da altri Paesi significa investire nella qualità e nel futuro della salute globale.»

Il nodo del riconoscimento dei titoli e della piena integrazione professionale

Non tutti i professionisti sanitari arrivati in Italia tra il 2020 e il 2025 sono oggi pienamente impegnati nel sistema sanitario.

Una parte di loro ha dovuto rinunciare a causa delle lunghe attese burocratiche e dei ritardi nelle procedure di riconoscimento dei titoli di studio, mentre altri sono ancora in attesa di completare l’iter previsto dal Ministero della Salute o stanno cercando un impiego stabile nelle Regioni che applicano i decreti di assunzione straordinaria.

AMSI, UMEM e Uniti per Unire ribadiscono la richiesta al Governo italiano e al Ministero della Salute di regolarizzare tutti i professionisti entrati attraverso il Decreto Cura Italia (articolo 13) e il Decreto Ucraina, consentendo la piena iscrizione all’albo professionale tramite i registri proposti dalle associazioni, così da valorizzare il capitale umano già formato e presente sul territorio.

La salute globale come risorsa

«La salute non conosce confini – conclude il Prof. Aodi –.

Ogni medico o infermiere di origine straniera che lavora in Italia è un ambasciatore di cooperazione sanitaria e di dialogo interculturale.

La salute globale è la nuova frontiera: una rete di competenze e solidarietà che unisce i popoli, combatte le disuguaglianze e costruisce ponti dove altri vedono muri.

L’Italia deve continuare a essere Paese guida nel Mediterraneo sanitario, valorizzando l’integrazione come strumento di progresso e pace.»