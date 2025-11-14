AgenPress. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che gli sminatori nordcoreani sono stati dispiegati nella regione russa di Kursk, che è stata parzialmente sotto il controllo delle forze ucraine dall’agosto 2024 alla primavera del 2025.

“Dato che le unità speciali dell’Esercito popolare nordcoreano hanno dato un contributo significativo alla sconfitta del nemico, ora gli sminatori nordcoreani sono arrivati ​​nel territorio di Kursk”, ha osservato Krasnaya Zvezda, il giornale ufficiale del Ministero della Difesa russo.

Addestrati nei centri russi per ingegneri militari, gli sminatori nordcoreani, il cui numero non è stato specificato, con l’ausilio di robot sono stati dispiegati nella regione di Kursk, dove, secondo la stessa fonte, dopo il ritiro delle forze ucraine rimangono “centinaia” di mine, proiettili e ordigni esplosivi.

Alla fine di giugno, la Russia ha annunciato che Pyongyang avrebbe inviato diverse migliaia di sminatori e tecnici militari per aiutare a ricostruire la regione di Kursk.

La Corea del Nord sta partecipando attivamente alla guerra tra Russia e Ucraina, offrendo soldati a Mosca per respingere le forze ucraine da Kursk.