La Croazia si è qualificata ai Mondiali. Olanda e Germania in corsa

AgenPress. Dopo Inghilterra e Francia, venerdì la Croazia si è assicurata il terzo dei dodici posti garantiti per la Coppa del Mondo, conquistando il primo posto nel proprio girone dopo una vittoria per 3-1 sulle Isole Faroe.
La Germania ha mantenuto vive le speranze di arrivare prima nel proprio girone con una vittoria di misura per 2-0 in Lussemburgo; un pareggio contro la Slovacchia lunedì, a pari punti, sarà sufficiente grazie alla loro superiore differenza reti.
Anche l’Olanda è sulla buona strada per la qualificazione dopo il pareggio per 1-1 in Polonia.