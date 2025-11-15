type here...

La Croazia si è qualificata ai Mondiali. Olanda e Germania in corsa

Sport
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPressDopo Inghilterra e Francia, venerdì la Croazia si è assicurata il terzo dei dodici posti garantiti per la Coppa del Mondo, conquistando il primo posto nel proprio girone dopo una vittoria per 3-1 sulle Isole Faroe.

La Germania ha mantenuto vive le speranze di arrivare prima nel proprio girone con una vittoria di misura per 2-0 in Lussemburgo; un pareggio contro la Slovacchia lunedì, a pari punti, sarà sufficiente grazie alla loro superiore differenza reti.

Anche l’Olanda è sulla buona strada per la qualificazione dopo il pareggio per 1-1 in Polonia.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits