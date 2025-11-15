type here...

Trump: “Effettueremo test nucleari come altri Paesi”

“Effettueremo test nucleari come altri Paesi”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti mentre era in viaggio verso la Florida

AgenPress. “Condurremo test nucleari proprio come fanno gli altri Paesi”, ha dichiarato Trump a bordo dell’Air Force One. “Abbiamo più armi nucleari di qualsiasi altro Paese”.

Trump ha ribadito il suo desiderio di perseguire la denuclearizzazione. Ne aveva parlato anche una settimana fa. Aveva sottolineato che la denuclearizzazione sarebbe stata una grande cosa e aveva aggiunto di averne discusso con i leader di Cina e Russia.

Il 30 ottobre, poco prima di un incontro con il leader cinese Xi Jinping, Trump ha annunciato di aver ordinato al Pentagono di riprendere i test sulle armi nucleari. Ha affermato che Russia e Cina avevano condotto segretamente tali test sotterranei e che gli Stati Uniti avrebbero fatto lo stesso.

Il ministro dell’Energia Chris Wright, responsabile delle armi nucleari, ha tuttavia annunciato che i piani degli Stati Uniti non includono test sulle armi che comportino esplosioni nucleari.

