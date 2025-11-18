Discorso del Presidente António Costa al Forum sull’allargamento dell’UE

AgenPress. È un onore parlarvi oggi di un tema che considero una delle priorità più urgenti e trasformative dell’Unione europea: l’allargamento. Fin dai primi giorni del mio mandato di Presidente del Consiglio europeo, l’ho considerato una priorità assoluta. Il 1° dicembre ho iniziato il mio mandato in Ucraina e, appena due giorni dopo, ho incontrato tutti i leader dei Balcani occidentali qui a Bruxelles. È una priorità in cui credo profondamente.

In un mondo segnato dall’incertezza geopolitica e dall’instabilità economica, un’Unione Europea allargata significa un’Europa più forte, più sicura e più pacifica, sia in patria che all’estero. Nel mondo multipolare odierno, solo un’Unione Europea più forte e unita è pronta a difendere i propri interessi e valori, soprattutto di fronte alla crescente influenza di Cina e Russia.

In questo mondo multipolare, solo un’Unione Europea affidabile e prevedibile, con una rete di partner, sarà in grado di rafforzare la propria influenza e difendere l’ordine internazionale basato sulle regole. Il prossimo allargamento, all’Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali, è cruciale per rafforzare la nostra Unione come attore geopolitico.

In quanto strategia più lungimirante dell’Europa, l’allargamento è il miglior investimento che possiamo fare oggi per il futuro dell’Europa. Rafforza la democrazia e lo Stato di diritto. Amplia il nostro spazio di valori condivisi, prosperità condivisa e responsabilità condivisa. I progressi compiuti nel corso degli anni non solo hanno aiutato i nostri nuovi membri, ma hanno anche rafforzato la resilienza dell’Unione europea.

Oggi, nonostante la guerra nel nostro continente e il ritorno delle rivalità geopolitiche, stiamo assistendo a un rinnovato slancio nell’allargamento dell’Europa. Di fatto, l’allargamento sta procedendo a un ritmo più rapido rispetto agli ultimi 15 anni. Se avete letto la relazione sull’allargamento di quest’anno, sono sicuro che avrete notato una frase chiave: “Questo è il primo mandato della Commissione dal 2010 al 2014 in cui l’allargamento è una possibilità realistica”. E questo, signore e signori, è il nostro obiettivo – il mio obiettivo – per i prossimi anni. L’Ucraina, la Moldavia e i paesi dei Balcani occidentali appartengono all’Unione Europea.

Nel 2025 abbiamo assistito a progressi sostanziali nel processo di allargamento. Il Montenegro è quello che ha compiuto i maggiori progressi e, se continuerà con la stessa intensità nei suoi sforzi di riforma, è sulla buona strada per concludere i negoziati entro il 2026. E credo che il Montenegro possa essere il “28 a 28”.

Anche l’Albania ha lavorato moltissimo e ha accelerato notevolmente i progressi verso la conclusione dei negoziati di adesione entro la fine del 2027. L’Ucraina, un paese in guerra, e la Moldavia, che sta affrontando ripetuti attacchi alla sua democrazia e sovranità, hanno completato, nel giro di un anno, l’esame del ‘ quis ‘ da parte della Commissione, a una velocità record. Credo che il successo di uno di questi due paesi nel procedere sarà un successo anche per l’altro.

La Serbia si è impegnata ad attuare riforme significative nelle prossime settimane in settori come la politica dei media audiovisivi e l’energia, e a proseguire l’allineamento con la Politica Estera e di Sicurezza Comune dell’Unione Europea. Anche Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord possono ancora compiere progressi fino alla fine dell’anno. E tre anni dopo la presentazione della domanda di adesione, il Kosovo dovrebbe ricevere un segnale positivo.

Non possiamo trascurare l’imperativo politico e geostrategico dell’allargamento. Di fronte alle minacce esterne, in particolare da parte della Russia, l’allineamento dei nostri candidati alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea è fondamentale per garantire che i nostri valori siano condivisi e sostenuti. Non si tratta solo di un partenariato economico, ma di un partenariato strategico, che rafforza la nostra sicurezza collettiva e la nostra influenza globale. I paesi dei Balcani occidentali e l’Unione Europea hanno tratto concreti benefici da questo processo.

I piani di crescita per i Balcani occidentali e la Moldavia, del valore di 8 miliardi di euro, stanno già migliorando la vita delle persone sul territorio. Dall’adesione all’Area unica dei pagamenti in euro, alla riduzione dei tempi di attesa alle frontiere, all’espansione delle reti digitali, queste misure stanno producendo risultati immediati. E, a partire da gennaio 2026, Moldavia e Ucraina aderiranno alla zona di roaming gratuito dell’Unione europea, rendendo i viaggi e le comunicazioni in tutto il continente più accessibili per i loro cittadini.

Negli ultimi 20 anni, i precedenti allargamenti dell’Unione Europea hanno aggiunto oltre 100 milioni di persone alla nostra Unione, con un impatto positivo sulla nostra economia di oltre 2.000 miliardi di euro. I paesi che hanno aderito dal 2004 hanno più che raddoppiato le loro economie, con i nuovi membri dell’Unione Europea che hanno creato 26 milioni di nuovi posti di lavoro, oltre 6 milioni dei quali nei nuovi Stati membri. Ciò dimostra che ogni allargamento ha reso la nostra Unione più forte, economicamente e politicamente.

L’allargamento non è solo un’ambizione astratta; è un processo di trasformazione. Non è un sogno lontano, ma una possibilità realistica per i prossimi anni. Ma per rendere l’allargamento una realtà, dobbiamo fare due cose contemporaneamente. In primo luogo, dobbiamo proseguire con le riforme nei nostri paesi candidati, assicurandoci che rispettino gli elevati standard dell’Unione europea in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, come riflesso del nostro approccio basato sul merito. E “basato sul merito” significa esattamente questo: un processo di adesione valutato solo in base ai criteri di Copenaghen, e nient’altro. Non è accettabile continuare a bloccare l’adesione di alcuni Stati membri per ragioni diverse da un approccio basato sul merito.

Allo stesso tempo, l’Unione Europea stessa deve prepararsi ad accogliere nuovi membri. Ciò significa affrontare le nostre sfide interne e garantire che possiamo integrare efficacemente i nuovi membri, continuando al contempo a funzionare e svilupparci come un’Unione coesa. Dobbiamo consentire ai paesi candidati e alla Commissione Europea di lavorare insieme e poi valutare i risultati al momento opportuno.

La Dichiarazione di Granada sottolinea l’importanza di garantire che la capacità di allargamento dell’Unione europea non ne comprometta la capacità di funzionare. Saranno necessarie riforme interne, tra cui l’adeguamento del Quadro Finanziario Pluriennale per sostenere il processo di allargamento e le infrastrutture necessarie per i nuovi membri.

Con l’allargamento, dobbiamo anche garantire che i Trattati di adesione contengano maggiori garanzie contro il venir meno degli impegni assunti durante i negoziati. Dobbiamo imparare dalla nostra esperienza. Il rispetto dei principi di democrazia, diritti umani e Stato di diritto non è negoziabile. L’allargamento non riguarda solo l’adesione di nuovi paesi. Si tratta di rafforzare la nostra Unione garantendo che tutti i membri siano pienamente impegnati a rispettare questi valori condivisi e che abbiano mantenuto tale impegno anche dopo il processo di adesione. Infine, dobbiamo intensificare i nostri sforzi in termini di sensibilizzazione e comunicazione.

L’allargamento non riguarda solo negoziati a porte chiuse. Si tratta di spiegare sia agli Stati membri che ai paesi candidati i vantaggi e le sfide dell’allargamento. Questo è fondamentale per garantire che i cittadini comprendano e sostengano il processo, che in ultima analisi rafforza la legittimità e la coesione dell’Unione nel suo complesso.

Il successo dell’Unione Europea è nato dalla coraggiosa determinazione politica dei nostri predecessori. Oggi dobbiamo dimostrare la stessa visione e risolutezza. I partner in via di adesione devono decidere se hanno la volontà politica di proseguire la trasformazione europea o se vogliono rimanere intrappolati in dolorose eredità storiche. Questa è la domanda cruciale: possiamo andare oltre una storia di divisione e frammentazione e, una volta per tutte, abbracciare l’unione per un futuro condiviso?

Questo è lo scopo dell’appartenenza all’Unione Europea: unirci, uniti nelle nostre aspirazioni e nel nostro destino comuni. Anche l’Unione Europea deve decidere se può permettersi di perdere altro tempo o se è pronta a evolversi per affrontare le sfide del presente e del futuro. Credo che l’Europa non debba diventare un museo della prosperità passata. L’allargamento è la strada da percorrere e l’unico modo per garantire che l’Europa rimanga una forza globale per la pace, la prosperità e la stabilità. Dobbiamo continuare a lavorare insieme come partner per costruire un’Europa sicura, prospera e unita.

Impegniamoci a far sì che questa visione diventi realtà.