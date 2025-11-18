Previsioni Meteo del 19 Novembre 2025

AL CENTRO – Al mattino locali piogge sul Lazio e molti addensamenti in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residue piogge sul basso Lazio, asciutto altrove con schiarite ed addensamenti bassi sul versante adriatico. In serata tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Locali piogge nella notte tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse specie su regioni tirreniche e Sicilia, schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali a partire dai settori occidentali dell’Isola, migliora sulle altre regioni con ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo un lieve rialzo nei valori massimi sui settori tirrenici.