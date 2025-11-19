Previsioni Meteo del 20 Novembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Novembre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli irregolarmente coperti, deboli nevicate sulle Alpi centrali dagli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata atteso un ulteriore peggioramento con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto con neve in calo fin verso i 500-700 metri.