Previsioni Meteo del 20 Novembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Novembre 2025.
AL CENTRO – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora piogge specie tra Lazio, Abruzzo e Marche, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che persistono sui medesimi settori, più asciutto nella notte.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sardegna con isolati piovaschi. Al pomeriggio peggiora su Campania e Sardegna con piogge sui settori meridionali, nessun cambiamento altrove. In serata attesi fenomeni anche intensi sulla Campania; nuvolosità in generale aumento nella notte.
Temperature minime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud. Massime stabili o in calo al nord, sulla Sardegna e sui versanti Tirrenici, in rialzo altrove.