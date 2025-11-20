Previsioni Meteo del 21 Novembre 2025

AL CENTRO – Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Umbria e Marche. Al pomeriggio locali piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve in Appennino fino agli 800-900 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse, più asciutto su Sardegna, regioni adriatiche e sulla Calabria. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni, con neve in Sardegna oltre i 700-800 metri. Tra la serata e la notte ancora maltempo in Sardegna con neve fino ai 600 metri e tra Campania e Molise con neve oltre i 1000-1300 metri.