Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Europa vuole la pace?”

Europa
AgenPress. “A leggere le cronache delle ultime ore sembra sensato dubitare che i Paesi europei davvero vogliano la pace tra Ucraina e Russis. Polonia e Romania, nazioni che storicamente nutrono avversione a tutto quanto è russo, senza motivi reali hanno alzato in volo i caccia paventando attacchi di droni russi sin qui inesistenti.

Macron ha rinnovato e rafforzato la difesa aerea per l’Ucraina e la Meloni ha dichiarato siamo per l’Ucraina. Bisognerebbe invece dire siamo per dialogo e pace e tutte queste manovre europee non solo la allontanano, ma inaspriscono l’interlocutore russo.

Sarebbe saggio invertire la rotta tanto più che i casi di corruzione in ucraina con i water closed in oro lasciano supporre che gli aiuti militari prendano altre vie.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

