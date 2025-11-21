Serie A, San Siro si illumina con il derby della Madonnina

AgenPress. La domenica di Serie A si chiuderà con un match attesissimo, il derby di Milano tra Inter e Milan. La gara, valevole per la dodicesima giornata di campionato, è in programma domenica 23 novembre a San Siro con calcio d’inizio alle 20:45.

Come riporta l’agenzia Agimeg, i nerazzurri di Cristian Chivu sono primi in classifica, insieme alla Roma, a quota 24 punti, con un vantaggio di due punti proprio sui cugini rossoneri.

L’Inter è reduce da tre vittorie consecutive in campionato (Fiorentina, Hellas Verona e Lazio). Il Milan di Massimiliano Allegri, che ha perso sin qui solo alla prima giornata in casa contro la Cremonese, ha conquistato poi 6 vittorie e 4 pareggi. Nell’ultimo turno Pulisic e compagni hanno pareggiato 2-2 al Tardini con il Parma.