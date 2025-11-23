Radio Techete’ racconta… Maradona

AgenPress. Mano de Dios e Pibe de Oro erano i suoi famosissimi appellativi. Diego Armando Maradona non è considerato solo un fuoriclasse nel grande Pantheon del calcio globale, ma un uomo dal cuore immenso che ci ha lasciato nel 2020 ad appena 60 anni di età, portando con sé i problemi di dipendenze pericolose.

Cinque anni fa la sua stella si spegneva, nel quartiere di San Andrés, a Tigre, zona a nord di Buenos Aires, e “Radio Techete’ racconta…”, nella diretta del 26 novembre 2025 alle ore 13.00 condotta da Giacinto De Caro e Gianluca Polverari, rende omaggio al fuoriclasse argentino.

Ospite della trasmissione, Filippo Corsini, capo redattore centrale Sport del GR Rai, ma ascolteremo molti apporti audio dagli archivi Rai, sui momenti più importanti della carriera del Pibe de Oro.

Per molti genio e sregolatezza, ma anche un uomo di straordinaria bontà e generosità. Non si riescono ad elencare le innumerevoli opere di beneficenza e di aiuto del Dieguito argentino, perché molte non rese note.

Tra le tante partite amichevoli per raccogliere fondi, spicca quella del 1985 ad Acerra per un bambino che doveva subire un intervento chirurgico in Francia.

Campetto dissestato e fangoso per la pioggia, con grande rischio di infortunio. Diego, contro il parere del Napoli Calcio sfida tutto e tutti (leggenda vuole che abbia pagato di tasca sua i 12 milioni di lire della sua assicurazione per avere il via libera), e scende in campo lo stesso. In poco tempo, arrivano migliaia di appassionati e gente comune. “Ci sta Maradona”, il passaparola è rapidissimo. E in pochissimo tempo vengono raccolti 20 milioni, la cifra necessaria per sostenere la trasferta del piccolo in Francia. Quindi operazione riuscita e il piccolo torna a Napoli in perfetta salute.

Inoltre, molte le raccolte di fondi e aste di cimeli per supportare organizzazioni caritatevoli e ospedali pediatrici.