Champions League, il Napoli vuole tornare a sorridere al Maradona

AgenPress. Il Napoli di Antonio Conte, dopo la vittoria interna in campionato per 3-1 contro l’Atalanta, torna al Maradona in Champions League. I campioni d’Italia in carica ospiteranno, in occasione del quinto turno, gli azeri del Qarabag martedì 25 novembre con calcio d’inizio alle ore 21:00.

McTominay e compagni, come riporta l’agenzia Agimeg, hanno sin qui collezionato 4 punti in 4 giornate, frutto della vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona e il pareggio per 0-0 con l’Eintracht Francoforte. Due le sconfitte, entrambe in trasferta, contro il Manchester City alla prima giornata (2-0) e quella più pesante in Olanda contro il PSV Eindhoven (6-2). Dal 24esimo posto in classifica dei partenopei si passa al quindicesimo posto occupato dal Qarabag di Gurban Gurbanov, reduce dal 2-2 casalingo contro il Chelsea di Enzo Maresca. La formazione azera ha sconfitto 3-2 in trasferta il Benfica, 2-0 il Copenhagen in casa e perso 3-1 al San Mames contro l’Athletic Club (3-1).