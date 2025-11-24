Champions League, Juventus in Norvegia per la prima vittoria stagionale

AgenPress. Archiviato il secondo pareggio consecutivo in campionato con il recente 1-1 al Franchi contro la Fiorentina, la Juventus di Luciano Spalletti torna a concentrarsi sulla Champions League. In occasione del quinto turno i bianconeri saranno impegnati nella gelida trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt martedì 25 novembre con calcio d’inizio alle 21:00 all’Aspmyra Stadion.

I gialloneri di Kjetil Knutsen, come riporta l’agenzia Agimeg, hanno sin qui raccolto 2 punti grazie ai pareggi con Slavia Praga (2-2) e Tottenham (2-2), mentre sono finiti ko negli ultimi due match contro il Galatasaray (3-1) e Monaco (0-1). Vlahovic e compagni, al ventiseiesimo posto in classifica, hanno ottenuto 3 punti sin qui, frutto dei pareggi con Dortmund (4-4), Villarreal (2-2) e Sporting Lisbona (1-1). Nessuna vittoria ancora per la Vecchia Signora, con l’unico ko incassato al Bernabeu contro il Real Madrid di Xabi Alonso (1-0).