Previsioni Meteo del 25 Novembre 2025

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi in transito tra Sardegna e Campania con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, migliora nella notte.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.