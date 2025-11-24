type here...

Previsioni Meteo del 25 Novembre 2025

Meteo
redazione
redazione
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Novembre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose dai 400 metri di quota sulle Alpi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito con ancora qualche nevicata sulle Alpi orientali dai 900 metri. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite e tempo in prevalenza asciutto.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta con piogge diffuse su tutti i settori. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 1300-1500 metri. In serata e in nottata piogge in esaurimento ma con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi in transito tra Sardegna e Campania con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, migliora nella notte.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

