Previsioni Meteo del 25 Novembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Novembre 2025.
AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta con piogge diffuse su tutti i settori. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 1300-1500 metri. In serata e in nottata piogge in esaurimento ma con molte nubi in transito.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi in transito tra Sardegna e Campania con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, migliora nella notte.
Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.