Serie A, dopo il blitz di Bergamo il Sassuolo a caccia di continuità

AgenPress. La dodicesima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo serale del lunedì con Sassuolo-Pisa al Mapei Stadium. Scontro tra neopromosse, con i neroverdi di Fabio Grosso al nono posto in classifica a quota 16 punti. I toscani, guidati in panchina da Alberto Gilardino, stazionano in diciassettesima posizione con 9 punti.

Il Sassuolo, come riporta l’agenzia Agimeg, è reduce dalla netta vittoria per 3-0 in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta (doppietta di Berardi e sigillo di Pinamonti), mentre il Pisa, in serie positiva da cinque turni, ha centrato la prima vittoria in campionato nell’ultimo turno in casa contro la Cremonese (1-0 firmato da Idrissa Touré).

