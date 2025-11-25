type here...

Champions League, Inter attesa dalla trasferta contro l’Atletico Madrid

AgenPress. Tornano le notti di Champions League con la quinta giornata della League Phase. L’Inter di Cristian Chivu, reduce dal ko nel derby contro il Milan in campionato che ha interrotto un filotto di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, sarà di scena al Metropolitano per sfidare l’Atletico Madrid.

I Colchoneros di Diego Simeon, come riporta l’agenzia Agimeg, sono diciassettesimi in classifica a quota 6 punti grazie alle vittorie ottenute contro l’Eintracht Francoforte e l’Union Saint-Gilloise. L’Inter, a punteggio pieno dopo quattro partite al terzo posto a pari merito con Bayern Monaco e Arsenal, ha messo ko in ordine Ajax, Slavia PragaUnion Saint-Gilloise e Kairat Almaty.

