type here...

Previsioni Meteo del 26 Novembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 26 Novembre 2025.

AL NORD – Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese variazioni sostanziali. In serata e in nottata ancora precipitazioni sulla Romagna con neve in Appennino fino ai 600-700 metri, poche variazioni sul resto del settentrione.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio tempo per lo più invariato. In serata ancora residui fenomeni sui settori costieri e più asciutto altrove. Nella notte precipitazioni in ingresso sul versante adriatico con neve oltre i 900-1100 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse sulla Sardegna con neve oltre i 1100-1200 metri, locali fenomeni anche sui settori tirrenici e più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione un po’ su tutte le regioni. In serata e nella notte tempo in miglioramento con fenomeni relegati ai settori costieri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo un lieve rialzo delle massime al Nord.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits