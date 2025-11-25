Previsioni Meteo del 26 Novembre 2025

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio tempo per lo più invariato. In serata ancora residui fenomeni sui settori costieri e più asciutto altrove. Nella notte precipitazioni in ingresso sul versante adriatico con neve oltre i 900-1100 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse sulla Sardegna con neve oltre i 1100-1200 metri, locali fenomeni anche sui settori tirrenici e più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione un po’ su tutte le regioni. In serata e nella notte tempo in miglioramento con fenomeni relegati ai settori costieri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo un lieve rialzo delle massime al Nord.