IFO – Convegno su psico-oncologia. “La centralità della persona nel percorso di cura in oncologia”

All’IRE lo psicologo è parte integrante dei PDTA e dei DMT fin dal 1987: un modello avanzato che sarà al centro del convegno. Uno spazio di confronto tra professionisti, pazienti e familiari, con un momento esperienziale unico: lo psicologo incontra il paziente, il medico, l’infermiere e il caregiver in un dialogo aperto che fa emergere l’impatto emotivo della malattia da prospettive diverse ma complementari.