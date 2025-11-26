type here...

IFO – Convegno su psico-oncologia. “La centralità della persona nel percorso di cura in oncologia”

AgenPress. La diagnosi oncologica coinvolge corpo, emozioni, relazioni e vissuti complessi. Per questo la psico-oncologia rappresenta una componente essenziale del percorso di cura.

All’IRE lo psicologo è parte integrante dei PDTA e dei DMT fin dal 1987: un modello avanzato che sarà al centro del convegno. Uno spazio di confronto tra professionisti, pazienti e familiari, con un momento esperienziale unico: lo psicologo incontra il paziente, il medico, l’infermiere e il caregiver in un dialogo aperto che fa emergere l’impatto emotivo della malattia da prospettive diverse ma complementari.

Sarà inoltre l’occasione per presentare il percorso avviato dalla Regione Lazio, prima in Italia con una legge dedicata alla psico-oncologia e oggi impegnata nel potenziamento della rete regionale di supporto psicologico.

Aprono l’evento Livio De Angelis, Direttore Generale IFO e Luciano Ciocchetti, Vicepres. XII Comm. Aff. Sociali, Camera dei Deputati.

