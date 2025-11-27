Assegnati 3 Bollini Rosa al Mater Dei Hospital

AgenPress. Mater Dei Hospital passa da 2 a 3 Bollini Rosa, ottenendo il riconoscimento da Fondazione Onda ETS che da vent’anni promuove un approccio alla salute orientato al genere.

Durante la cerimonia, svoltasi presso il Ministero della Salute, la Fondazione Onda ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri ‘in ottica di genere’.

Sono 370 gli ospedali Bollini Rosa del network Bollini Rosa, di questi 145 sono stati insigniti con 3 Bollini.

“Aver ottenuto i 3 Bollini è motivo di grande soddisfazione per Mater Dei Hospital – dichiara il dott. Massimo Miraglia A.D. CBH Spa – e ripaga l’impegno di tutti i nostri operatori sanitari per ottenere quella che di fatto è una certificazione di qualità per un’offerta rimodulata e riorganizzata in un’ottica di genere, cercando di rispondere sempre con grande attenzione alle necessità di cura”.

Accoglienza e sensibilità nelle tematiche specificamente femminili, presenza di specialità cliniche dedicate alle principali patologie di interesse femminile, appropriatezza di percorsi diagnostico-terapeutici sono obiettivi primari del Mater Dei Hospital che accompagna le donne dall’evento della nascita al quale le prepara con i Corsi di Accompagnamento CAN, a quello per la prevenzione e screening, con l’ambulatorio di senologia attivo per visite senologiche con ecografia e mammografia di ultima generazione. Mater Dei Hospital è anche una Breast Unit della rete oncologica pugliese, una realtà multidisciplinare che garantisce le migliori prestazioni durante tutto l’iter di assistenza alla paziente: dalla diagnosi alla terapia medica e chirurgica che comprende la presenza del chirurgo plastico in sala operatoria per la ricostruzione del seno quando l’intervento ha comportato una modifica anatomica della mammella, alla riabilitazione fisica, psicologica e nutrizionale.