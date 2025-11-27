Previsioni Meteo del 28 Novembre 2025

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1000 metri, stabile con ampie schiarite su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte tempo in miglioramento, residui fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sulla Puglia.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve calo al Sud e stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori.